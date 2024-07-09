В России выросли продажи телевизоров

За первые шесть месяцев 2024 года продажи телевизоров в России выросли на 58% в денежном выражении и на 32% количественно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

Всего за этот период россияне купили 5 млн телевизоров на общую сумму 145 млн рублей. В топ-5 брендов в денежном и штучном выражении вошли Haier, Samsung, Xiaomi, LG и Hisense.

Жители РФ отдают предпочтение моделям с большей диагональю. На первом месте устройства с диагональю больше 65 дюймов, они занимают 24% от всех продаж на рынке. На втором месте гаджеты с диагональю от 56 до 64 дюймов (22%), а замыкают тройку ТВ с диагональю от 45 до 55 дюймов (15,5%).

Также россияне активно интересуются и телевизорами отечественных производителей. В топ-3 в количественном выражении входят устройства компаний «Сбер», «Яндекс» и «Витязь».