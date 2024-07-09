Названы последствия блокировки OpenAI в Китае

Соединенные Штаты заблокировали доступ Китая к искусственному интеллекту OpenAI. Начиная с 9 июля, все инструменты OpenAI стали недоступны в материковом Китае через сервисы для обхода блокировок. Это было сделано для защиты национальной безопасности США. Тем не менее, китайские разработчики уже предлагают свои системы ИИ, многие из которых сопоставимы по возможностям с ChatGPT. Об этом в своем обзоре иностранной прессы сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

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Американские власти считают, что китайские разработчики могут использовать OpenAI для подрыва национальной безопасности США. Однако, лишенные доступа к американским инструментам, китайские IT-специалисты ждут роста спроса на отечественные аналоги. Среди наиболее заметных разработок – группа человекоподобных роботов, реалистичные виртуальные акварели, онлайн-стратеги для помощи китайской армии в учебных занятиях и нейросеть, основанная на идеологии социализма. С ее помощью можно вступить в переписку с цифровым клоном Си Цзиньпина.

По данным South China Morning Post, в Китае существует более 200 моделей ИИ. Разработчики продемонстрировали свои достижения на Всемирной конференции в Шанхае. Например, SenseTime, одна из ведущих китайских компаний в области ИИ, представила свою новейшую модель Sense Nova 5.5, сравнимую с GPT-4.

Китайские языковые модели составляют 40% от их общего числа в мире, уступая только американским. Но эта новая гонка вовлекает Пекин в очередную ценовую войну, которая может нанести ущерб рентабельности корпораций и их стремлениям к инновациям.