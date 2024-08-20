Королевы мира животных: среди каких видов царит матриархат?

Большинство животных обществ отдают авторитет самцам, но в некоторых лидерами становятся самки. Они заключают альянсы, координируют атаки, воспитывают подрастающее поколение и делятся своей мудростью. Портал livescience.com рассказал о видах, где царит матриархат.

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Саванные слоны

Африканские слоны Loxodonta Africana — самые большие слоны и, по совместительству, самые крупные наземные животные на планете. По данным WWF, они обитают в Субсахарской Африке семьями, состоящими из примерно 10 самок и их потомства. Зачастую эти семьи объединяются, формируя «кланы» из нескольких сотен слонов, которыми руководит самка-матриарх. Обычно роль лидера выполняет самая старая и опытная в группе.

Матриарх решает, куда идет стадо, как оно реагирует на угрозы и где встает на привал. Она также ведет сородичей к еде и воде, что довольно сложная задача, ведь саванным слонам ежедневно нужно потреблять около 140 килограмм зелени и до 190 литров воды. Тем не менее, мудрость и авторитет матриарха не делают ее автократом. Другие члены группы могут выносить свои предложения и влиять на маршрут клана. Помимо этого, между самками иногда возникают конфликты, особенно если предыдущая глава клана погибает и оставляет за собой вакуум.

Косатки

Косатки — одни из самых могучих хищников океана. Они живут в матриархальных сообществах, где разные стаи состоят из самки, ее потомства и их детенышей. Чаще всего они насчитывают чуть больше 20 самцов и самок. Иногда несколько стай объединяются для охоты, социализации или спаривания, но рано или поздно они возвращаются к сородичам.

Косатки опираются на своих сородичей для выживания, но именно самки выполняют тяжелую работу. Матери опекают своих сыновей до достижения зрелого возраста — они помогают им охотиться и ориентироваться в водах, даже если это влияет на шансы самки завести новое потомство. Матери постарше часто ведут стаю к пище и учат молодняк важным для выживания навыкам.

Кроме того, косатки — один из немногих видов животных, которые проходят через менопаузу. Период высвобождает время самок постарше, а те используют его, чтобы заботиться о своих внуках. Исследования даже показали, что опека «бабушек» значительно повышает шансы молодых особей на выживание.

Бонобо

Бонобо — наши ближайшие родственники среди ныне живущих видов. Они ведут жизнь большими социальными группами, состоящими из самцов и самок, но, в отличие от групп шимпанзе, сообщества бонобо отдают власть самкам. Они разрешают конфликты при помощи сексуального контакта и утешают жертв ссор, тем самым снижая напряжение среди членов группы.

По достижению половой зрелости самки бонобо покидают старую группу и находят новую, где используют секс для быстрого формирования социальных связей. Они также нередко используют свои связи, чтобы организовывать атаки против самцов. Подобная стратегия помогает самкам бонобо получить доступ к качественным источникам еды и избежать нежелательного внимания со стороны ухажеров.

Медоносные пчелы

Каждой колонией медоносных пчел руководит одна-единственная королева. Десятки тысяч самок рабочих пчел строят гнездо, собирают пищу и заботятся о потомстве, однако они сексуально недоразвиты и не откладывают яйца. Ими занимается королева при помощи нескольких сотен трутней — самцов, которые присоединяются к колонии между поздней весной и летом. Трутни не имеют жала, восковых желез или корзинок для пыльцы; они оплодотворяют яйца королевы, после чего умирают.

Королева гарантирует выживание колонии — она откладывает до 250 000 яиц каждый год. Теоретически, более 1 млн за всю свою жизнь. Королева также поддерживает порядок в улье при помощи специального феромона, объединяющего пчел. Однако взамен на эти обязанности она требуют постоянного внимания и стабильный поток маточного молочка — питательного вещества, производимого рабочими пчелами.