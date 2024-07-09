SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи

Первый полностью турецкий спутник связи Turksat 6A успешно выведен на орбиту американской ракетой Falcon 9. Об этом сообщила корпорация SpaceX.

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Запуск был осуществлен со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 19:30 по времени Восточного побережья США (02:30 мск).

В публикации отмечается, что первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась в девятый раз. После отделения она совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

Turksat 6A будет предоставлять услуги связи пользователям Турции, а также в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и Индонезии. Это первый спутник, полностью созданный турецкими специалистами.

5 июля сообщалось, что Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли. Аппарат был запущен с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) с помощью модифицированной ракеты CZ-6.