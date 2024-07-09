Появилось фото «раскладушки» Xiaomi Mix Flip

Складной смартфон Xiaomi Mix Flip с номером модели 2405CPX3DG прошел сертификацию NCC, в результате чего в сети появились фотографии устройства и часть его характеристик. Об этом сообщает портал GSMArena.

© Газета.Ru

Судя по изображениям, новинка будет чем-то напоминать складные Oppo Find и Moto Razr. На задней панели устройства, в верхней части, можно заметить две камеры и вспышку, вписанные в пару круглых модулей. Там же расположен внешний экран, форма и диагональ которого пока остаются неизвестны.

Из базы NCC также стало известно, что смартфон оснащен аккумулятором с двумя секциями на 1145 мАч и 3595 мАч (4740 мАч общая емкость), а также поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

В прошлом Xiaomi Mix Flip был замечен в базах данных других регуляторов. Ожидается, что дебют устройства состоится вместе с Xiaomi Mix Fold 4, и обе модели будут оснащены флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3. Презентация новинок запланирована на 19 июля.

Xiaomi Mix Flip станет первой «раскладушкой» компании. Такая модель обсуждалась в сети уже несколько лет, однако все это время Xiaomi выпускала лишь складные смартфоны формата Fold.