"Страна.ua": сбой произошел в работе украинского приложения Monobank

Сбой произошел в работе украинского мобильного приложения Monobank. Об этом пишет местное издание "Страна.ua" со ссылкой на пользователей. По информации журналистов, при запуске приложения у многих появляется сообщение об ошибке. Также некоторые пользователи пожаловались на проблемы с переводом денежных средств из других банков. "Не открываются банки для сбора средств", — говорится в материале. Monobank является онлайн-сервисом, который обеспечивает гражданам доступ к различным банковским услугам. При этом за осуществление операций отвечает финансовая организация Universal Bank. В начале мая Monobank в течение двух дней подряд подвергался мощным DDoS-атакам, что негативно сказалось на работе приложения. Пользователи сообщали, что онлайн-сервис либо не загружался вовсе, либо зависал в момент совершения платежа. Как выяснили журналисты, при возникновении ошибки приложение выдавало людям два сообщения. Одно из них — "Ошибка мобильного приложения", а другое — "Не заводится, старая кляча".