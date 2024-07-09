В Китае показали встроенный в клавиатуру компьютер

Китайская компания Linglong представила необычный компьютер в виде складной клавиатуры с трекпадом. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

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За производительность компьютера отвечает 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 8840U, дополненный 16 или 32 ГБ оперативной памяти и накопителем M.2 NVMe 2230 объемом 512 ГБ или 1 ТБ. Несмотря на компактные размеры, в компьютере также имеется система активного охлаждения с вентилятором в правой части клавиатуры.

Компьютер может работать от аккумулятора емкостью 60 Вт*ч, который, как заявляет производитель, может обеспечить до 10 часов автономной работы. В комплект входит зарядное устройство мощностью 100 Вт. Вес устройства составляет 800 граммов.

Компьютер-клавиатура оснащен портами USB 3.0 Type-A, USB 4 Type-C, USB 3.2 Type-C, а также модулями Wi-Fi и Bluetooth для беспроводной связи. В нем нет экрана, поэтому для работы устройства нужно подключать его к монитору, телевизору или гарнитурам виртуальной или смешанной реальности.

Официальная стоимость и дата начала продаж необычного компьютера пока не раскрываются. На данный момент создано всего 200 экземпляров компьютера для тестирования. Предварительно в качестве цены называется минимум 2999 юаней (около 36 тыс. руб.).