В России создали батарею на основе цианобактерий

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза разработали батарею, заряжающуюся благодаря цианобактериям. Для её автономной работы достаточно лишь света и воды.

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Создание батареи стало результатом многолетних исследований кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Устройство представляет собой многослойную структуру на полипропиленовой подложке, размер которой сопоставим с коробком спичек.

Электроды энергоячейки выполнены из углеродных нанотрубок, покрытых цианобактериями, нанесенными методом струйной печати. Батарея защищена обычной пищевой пленкой, и несколько таких ячеек способны питать светодиодную лампочку.

Исследования проводились в сотрудничестве с Ресурсным центром СПбГУ «Культивирование микроорганизмов». По словам одного из авторов разработки Софьи Зенковой, эта технология может стать основой «зеленой» энергетики будущего, подходящей как для гаджетов, так и для промышленного оборудования.