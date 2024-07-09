Раскрыты все характеристики нового флагмана Xiaomi

Предполагаемые характеристики будущих смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro были размещены в китайских соцсетях задолго до официального анонса. На эту утечку обратила внимание редакция издания Ninja Android Arena.

Согласно слитым данным, Xiaomi 15 Pro будет оснащен более мощной батареей емкостью 5400 мАч и поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью до 80 Вт. Стандартный Xiaomi 15 получит аккумулятор емкостью 4900 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Ключевым обновлением в Xiaomi 15 Pro станет использование ультразвуковой технологии сканирования отпечатков пальцев на экране и перископического зум-объектива с датчиком OmniVision OV50K. Xiaomi 15 Pro будет оснащен 6,73-дюймовым FHD-экраном с частотой обновления 120 Гц, в то время как базовая версия получит 6,36-дюймовый FHD-дисплей с той же частотой обновления 120 Гц. Обе модели будут доступны с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, а также с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти. Обе модели соответствуют степени защиты IP68.

Запуск Xiaomi 15 и Mi 15 Pro, предположительно, состоится в октябре 2024 года. По слухам, младшая версия будет стоить от $630 (примерно 55,4 тыс. руб. по курсу на 9 июля 2024 года), а старшая версия – от $730 (около 64,2 тыс. руб.).