В Японии собрались построить лифт в космос

Башню-лифт, по которой можно будет подняться в космос, решили возвести в Японии. Проект собирается воплотить в жизнь компания, занимавшаяся строительством высоток в Токио.

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Первоначальный проект был представлен еще в 2012 году. Архитекторы рассчитывали, что вывести лифт в космос можно будет к 2050 году. Сам проект тогда оценили в сто миллиардов долларов.

Работа над планом строительства продолжается до сих пор. Специалисты отмечают, что двигаться он будет с помощью электромагнитных устройств. При этом главной сложностью на данный момент является поиск материала, из которого можно будет сделать трос и трубу лифта. Он должен быть прочным и длинным – не менее 35 тысяч километров. Скорее всего, ученым придется разработать его с нуля.

Архитекторы считают, что башня-лифт сделает космические миссии более доступными и эффективными. Так, с ее помощью в космос будет значительно легче отправлять различные грузы, пишет Business Insider.

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