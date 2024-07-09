В Москве найдены артефакты середины XIX века

Скрытые артефакты середины XIX века обнаружены при реставрации особняка в Нащокинском переулке
При реставрации дома Рясовской – Ермолова в Нащокинском пер. специалисты обнаружили дореволюционные обои, газету «Московские ведомости» 1862 года, деревянную дверь с латунными петлями и другие артефакты, сообщила пресс-служба департамента культурного наследия.
«Московские памятники архитектуры скрывают в себе множество тайн и загадок, поэтому процесс реставрации часто сопровождается удивительными находками. На этот раз во время работ по расчистке стен специалистам удалось обнаружить дореволюционные обои и наклеенную на стену газету «Московские ведомости» 1862 года – можно увидеть страницы периодического издания с объявлениями. Также за обшивкой из гипсокартона скрывалась деревянная дверь с латунными петлями, а потолочные перекрытия закрывали лепной декор и кессонированные потолки середины XIX века. Все найденные элементы будут обязательно сохранены», – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Емельянова.
Там добавили, что находки покажут посетителям. Газету поместят под стекло и дополнят рамой.
«Особняк был построен в 1830-х годах по заказу надворной советницы Зои Рясовской. К 1836-му, когда все постройки были возведены, владельцем дома стал генерал от инфантерии Алексей Ермолов. Известно, что его дом посещали такие выдающиеся личности, как генерал-лейтенант Денис Давыдов, историк Михаил Погодин, писатель Михаил Загоскин и поэт Михаил Лермонтов. <…> При реставрации особняка планируется привести в порядок декоративное оформление фасадов. Они выполнены в стиле эклектики 1870-х годов. Главный фасад украшают междуэтажные тяги, окна обрамлены наличниками, венчающий карниз выполнен в виде кронштейнов с цветочным орнаментом, углы оформлены как полуколонны, а под окнами находятся филенки с геометрическим рисунком», – подчеркнули в пресс-службе.