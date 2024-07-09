В Москве найдены артефакты середины XIX века

При реставрации дома Рясовской – Ермолова в Нащокинском пер. специалисты обнаружили дореволюционные обои, газету «Московские ведомости» 1862 года, деревянную дверь с латунными петлями и другие артефакты, сообщила пресс-служба департамента культурного наследия.

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«Московские памятники архитектуры скрывают в себе множество тайн и загадок, поэтому процесс реставрации часто сопровождается удивительными находками. На этот раз во время работ по расчистке стен специалистам удалось обнаружить дореволюционные обои и наклеенную на стену газету «Московские ведомости» 1862 года – можно увидеть страницы периодического издания с объявлениями. Также за обшивкой из гипсокартона скрывалась деревянная дверь с латунными петлями, а потолочные перекрытия закрывали лепной декор и кессонированные потолки середины XIX века. Все найденные элементы будут обязательно сохранены», – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Емельянова.



Там добавили, что находки покажут посетителям. Газету поместят под стекло и дополнят рамой.