В атмосфере Земли выявили необычные структуры

Ученые NASA выявили в атмосфере Земли необычные образования в форме букв Х и С. Они располагаются в ионосфере и состоят из заряженных частиц.

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Ионосфера – область, где атмосфера Земли соприкасается с космосом. Она способствует распространению радиосигналов на большие расстояния. Новые структуры могут создавать помехи для передачи коммуникационных и навигационных сигналов, нарушая работу приборов на Земле.

Ионосфера становится электрически заряженной в дневное время, когда на нее попадает солнечный свет. Под воздействием солнечной энергии возникает «суп» из заряженных частиц, известный как плазма.

Вблизи экватора заряженные частицы направляются вверх и наружу вдоль силовых линий магнитного поля, образуя две плотные полосы к северу и югу. Ученые называют их «гребнями».

При взгляде из космоса эти полосы сливаются, образуя букву Х. Раньше считалось, что такие структуры возникают после мощных солнечных бурь или извержений вулканов. Но новое исследование показало – они образуются и в периоды затишья.

Причины, стоящие за формированием структур, остались неизвестными. Предположительно, на них влияют процессы в нижних слоях атмосферы. С-образные формы, вероятно, сформированы сильной турбулентностью в атмосфере – например, вихрем, сдвигом ветра или торнадоподобной активностью. Поскольку ионосфера играет жизненно важную роль в обеспечении радиосвязи, команда исследователей говорит, что «действительно важно» точно раскрыть механизм появления этих форм, сообщает Geophysical Research: Space Physics.

Ранее ученые заявили о растущей нестабильности атмосферы Земли. За 40 лет она возросла с 8 до 32%.