Представлен флагманский Realme GT6 на Snapdragon 8 Gen 3

Realme анонсировала новый флагманский смартфон Realme GT6 для китайского рынка. Данная модель отличается от глобальной версии не только характеристиками, но и ценой.

© MobiDevices

Дисплей

Realme GT6 оснащен AMOLED-экраном диагональю 6,78 дюйма, разрешением 2780×1264 пикселей (450 ppi) и частотой обновления 1-120 Гц. Частота ШИМ составляет 2160 Гц, а максимальная яркость – 1600 нит.

© MobiDevices

Есть поддержка HDR10+, при этом охватывая 100% цветового пространства DCI-P3. Экран покрыт особо прочным стеклом Crystal Armor Glass.

Аппаратная основа

Внутри установлен мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 и GPU Adreno 750, 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256/512/1024 ГБ постоянной памяти UFS 4.0. Это делает смартфон конкурентоспособным среди флагманских устройств.

Realme GT6 отличается малой толщиной и весом, при этом аккумулятор имеет ёмкость 5800 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Камеры

Основная камера Realme GT6 представлена двумя датчиками:

50 Мп главный модуль Sony IMX890, 1/1.56", f/1.83, 6 линз, OIS;

8 Мп широкоугольный сенсор Sony IMX355, 1/4", f/2.2, угол захвата 112 градусов, 5 линз.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп (f/2.45) и представлена датчиком Samsung S5K3P9.

Прочее

Смартфон оснащен стереодинамиками, NFC-модулем, Bluetooth 5.4 LE, портом USB-C, ИК-пультом и защищен от воды и пыли по стандарту IP65. Вес девайса составляет 207 грамм.

Realme GT6 работает на базе оболочки Realme UI 5.0 на Android 14. В качестве бонуса Realme предлагает улучшенную программную поддержку, включающую три крупных обновления Realme UI в течение четырех лет.

Стоимость, цвета и дата начала продаж

Realme GT6 поступит в продажу в Китае с 15 июля. Глобальный запуск устройства не планируется. Корпус устройства выполнен из металла и стекла и доступен в трех цветах: фиолетовом, белом и «лунном».

Стоимость Realme GT6 составляет: