От Армении потребовали вернуть на Землю спутники

Ряд стран потребовал Армению вернуть на Землю спутники
Ряд стран потребовал Армению вернуть на Землю ее спутники, которые мешают работе чужих космических аппаратов, сообщает газета «Жоговурд». По сведениям журналистов, иностранные правительства обратились к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, так как запуск спутников «Айасат-1» и «Армсат-1» был непрофессиональным. Замминистра высокотехнологичной промышленности страны Авет Погосян ушел с поста из-за этой ситуации, отмечает газета.
«Айасат» — частный проект, имеющий отношение к государству, лишь поскольку была получена соответствующая лицензия на работу в космической сфере. «Армсат» же продолжает функционировать штатно и без проблем. И вообще — меня не увольняли, тем более по серьезным причинам, — возразил сам Погосян.
Ранее Никол Пашинян заявил о готовности Армении к стратегическому партнерству с США. По его словам, Армения придает «важность роли США» в достижении мира в регионе, а также «глубоко ценит» американскую поддержку независимости, демократии, суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности страны в соответствии с декларацией 1991 года.
Он также признал, что население Армении устало от борьбы, страданий и выживания. По его словам, люди хотят просто жить.