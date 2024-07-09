Роскосмос разработал устройство персональной спутниковой связи

Предприятие "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос) разработало устройство персональной спутниковой связи размером с телефон.

Разработка находится на сертификации, сообщил ТАСС гендиректор компании Павел Черенков в кулуарах выставки "Иннопром".

"Буквально сейчас на сертификации в спецоргане есть несколько новых моделей оборудования, в которых будет "Гонец" размером с сотовый телефон. Новая модель абонентского устройства на новой электронно-компонентной базе. Надеюсь, что пройдет [сертификацию] до конца года", - сказал собеседник агентства.



В конце июня компания сообщила об абонентском терминале "Гонец автономный", который помещается в рюкзаке, позволяет обеспечить передачу текстовых и голосовых сообщений, а также небольших файлов "из любого места на карте". Как пояснил Черенков ТАСС, за счет размеров этот терминал позволит передавать больший объем данных. Им уже заинтересовались частные заказчики в лесной и туристических отраслях, а также в ТЭК.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.

8-11 июля в Екатеринбурге проходит Международная промышленная выставка "Иннопром". ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.