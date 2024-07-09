«Лаборатория Касперского» запустила магазин приложений для KasperskyOS

«Лаборатория Касперского» анонсировала запуск Kaspersky Appicenter, нового маркетплейса приложений для корпоративных клиентов и промышленных предприятий. Платформа будет продвигать продукты интернета вещей (IoT), работающие на KasperskyOS, сообщает газета «Ведомости».

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По словам представителя компании, инвестиции в проект составили $2 млн. Разработчики смогут загружать свои приложения на платформу после регистрации и приобретения специального устройства для разработки под IoT-шлюзы. На начальном этапе приложения могут разрабатываться на базе Linux и будут работать исключительно на KasperskyOS. В будущем разработчики должны будут полностью перейти на KasperskyOS.

Первым продуктом на платформе стал кибериммунный шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 3.0, созданный на отечественной аппаратной платформе Kraftway «Рубеж Н». Этот комплекс объединяет множество датчиков и устройств в единую систему.

Компания планирует зарабатывать на продаже лицензий Kaspersky Security Center, единой консоли управления для корпоративных устройств на KasperskyOS.

Эксперты отмечают, что системы интернета вещей могут быть востребованы в различных отраслях, таких как промышленность, энергетика, медицина и ЖКХ. Однако для привлечения корпоративных клиентов на Kaspersky Appicenter должен быть доступен минимальный набор приложений, покрывающий 70–80% базовых задач предприятий.