Ноутбук Thunderobot оказался почти идентичен по компонентам американскому HP Victus

Известный видеоблогер и руководитель сервисного центра Vik-On (Виктор Веклич) в процессе изучения комлектующих нового китайского ноутбука Thunderobot 911 X Wild Hunter G2L пришёл к неожиданному открытию: модель оказалась почти полностью идентична по компонентам американскому HP Victus 15.

На примере Thunderobot 911 X Wild Hunter G2L с процессором i5−12450H, 512 ГБ SSD и 16 ГБ оперативной памяти, RTX 4060 6 ГБ Виктор рассказал, есть ли смысл брать такие ноутбуки. Во время тестов температура и частота менялись очень сильно, что зачастую является следствием перегрева. Оказалось, что с термоинтерфейсом действительно у этой модели всё плохо.

Основной кристалл процессора и чипсет расположены у Thunderobot на одной подложке. Это с точки зрения ремонтопригодности не очень хорошо.

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На металлической части тачпада эксперт обнаружил маркировку G3M. Точно такая же есть и у HP Victus 15. И это далеко не единственное сходство этих моделей. Вероятнее всего, Thunderobot собирается теми же людьми, что и HP.

В целом, по словам Виктора, Thunderobot 911 X Wild Hunter G2L — одно из самых неоднозначных устройств, которые он держал в руках за последнее время.