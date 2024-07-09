В Перу найдены руины 5000-летнего храма

Археологи раскопали руины 5000-летнего церемониального храма и человеческие скелеты под песчаной дюной в Перу. Исследования проводились в археологическом комплексе на северо-западе страны.

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Раскопки стартовали 3 июня. Вскоре ученые обнаружили остатки стен, между которыми были зажаты останки трех взрослых людей. Также сохранились подношения, завернутые в ткань. Очевидно, в этом месте совершались жертвоприношения, сообщает Channel News Asia.

Глинобитные стены храма были украшены фигурами человекообразных существ с птичьей головой и когтями рептилии. Наверху располагался слой штукатурки с графическим рисунком. Кроме того, археологи раскопали остатки разрушенной лестницы.

Исследователи раскопали еще один памятник, датируемый 600-700 годами нашей эры. Его отнесли к периоду моче в Перу. Это племя, широко практиковавшее человеческие жертвоприношения, оставило после себя крупные храмы и произведения искусства, такие как керамические кубки в форме человеческих голов.