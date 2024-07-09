Городище возрастом более 2200 лет нашли под Тулой

Российские археологи обнаружили под Тулой городище древней юхновской культуры возрастом более 2200 лет. Как сообщает РИА Новости, там нашли древнегреческую монету и защитные укрепления.

© РИА Новости

Городище было найдено археологами музея-заповедника «Куликово поле» на территории Большой Тулы - на правом берегу реки Сухая Воронка неподалеку от деревни Струково. Исследователи пришли к выводу, что люди жили там сравнительно недолго - в течение IV-III веков до нашей эры.

Определить возраст городища удалось благодаря найденному там медному оболу - древнегреческой монете. Археолог-волонтер Юрий Петров определил, что монета была отчеканена в Пантикапее в 275-245 годах до нашей эры. Пантикапей - древнегреческий город, основанный в конце VII века до нашей эры на месте современной Керчи. Монета была произведена из медного сплава, ее вес составляет 1,98 грамма.

Площадь городища оказалась небольшой (55 на 25 метров), но у него нашли укрепления, сохранившиеся через тысячи лет: со стороны поля городище защищено тремя валами и тремя рвами, со стороны реки - еще столько же укреплений. Высота валов составляет два метра, а глубина рвов - 1,5 метра. Такими укреплениями было защищено селище, которое сейчас представляет собой единый археологический комплекс.

Глава отдела археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров рассказал, что в городище жили представители юхновской культуры - археологической культуры железного века, существовавшей с VI века до нашей эры до I века нашей эры. Поселения представителей юхновской культуры соседствовали со скифскими.

Столяров отметил, представители юхновской культуры занимали большие пространства Подесенья, Курского Посеймья и правого берега Верхней Оки. Ученый добавил, что укрепленные городища создавались для защиты от собственных соседей, а не от племён степняков. Городище выполняло функцию убежища и «некого культового места», где хранились ценности.