Найдена экзопланета с запахом тухлых яиц

Астрофизики обнаружили в атмосфере далекой планеты незначительное количество сероводорода. Эта молекула издает зловоние, похожее на запах тухлых яиц. Открытие позволит лучше понять, как сера влияет на внутреннюю структуру и атмосферу планет вне Солнечной системы.

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Экзопланета HD 189733 b – газовый гигант размером с Юпитер. Она в 13 раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу, и совершает полный оборот всего за 48 часов.

Температура на поверхности планеты оценивается в 927 градусов Цельсия. Исследования показали, что на ней могут идти дожди из расплавленного стекла и дуть ветры со скоростью более 8 тысяч км/час.

Ученые из Университета Джона Хопкинса (США) отметили, что для зарождения жизни на этой планете слишком жарко. Но ее изучение имеет важное значение. Так, в атмосфере HD 189733 b астрофизики впервые обнаружили сероводород за пределами Солнечной системы.

HD 189733 b располагается в 64 световых годах от Земли. Она была открыта в 2005 году. Наблюдения с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» помогли получить новые данные о ней.

В дальнейшем астрофизики намерены проследить за содержанием серы на других экзопланетах и выяснить, как высокие уровни этого соединения связаны с формированием космических объектов, сообщает The Independent.

Ранее сообщалось, что в недрах Меркурия могут скрываться залежи алмазов. Так показала компьютерная модель.