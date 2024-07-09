Microsoft напомнила о завершении обслуживания Windows 11 22H2

Microsoft напомнила, что 8 октября 2024 года закончится обслуживание нескольких редакций Windows 11 версии 22H2, выпущенных в сентябре 2022 года.

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Это коснется версий Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstations. Последнее обновление безопасности для этих релизов выйдет в октябре. После этого устройства не будут получать ежемесячные обновления безопасности и предварительные обновления.

Также в этот же день закончится обслуживание версий Windows 11 21H2 Enterprise, Education и IoT Enterprise.

Microsoft рекомендует пользователям ознакомиться с информацией о сроках окончания обслуживания на странице FAQ по жизненному циклу Windows.

Компания начала автоматическое обновление Windows 11 2023 Update на устройствах, которые достигли или приближаются к концу обслуживания.

Это обновление включает функции и улучшения для поддержания безопасности и работоспособности устройств. Чтобы проверить, соответствует ли ваш ПК требованиям для обновления, можно использовать приложение PC Health Check.