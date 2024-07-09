Samsung добавит перевод в реальном времени в звонки через WhatsApp

Samsung планирует добавить функцию перевода в реальном времени для звонков через WhatsApp.

© Ferra.ru

Эта новость появилась после того, как компания выпустила модели Galaxy S24, привлекшие внимание своими ИИ-возможностями. Одна из них — Live Translate, которая уже доступна для звонков и сообщений в приложениях Samsung.

Инсайдер Ice Universe сообщил, что именно WhatsApp станет первым сторонним приложением, получившим поддержку Live Translate. Официальной информации о дате запуска пока нет, но ожидается, что она появится в ближайшее время.

Сейчас функция Live Translate переводит голос абонента в реальном времени на предпочитаемый язык и отображает транскрипцию перевода на экране.

Эта возможность существенно улучшит опыт общения для пользователей WhatsApp, а также, возможно, станет доступной для других приложений, таких как Telegram, Google Meet и Viber.