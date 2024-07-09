В Сеть утекли характеристики и цена iPhone 16 Pro Max

Инсайдер под ником Anthony раскрыл характеристики и стоимость нового iPhone 16 Pro Max.

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Смартфон будет оснащен 6.9-дюймовым OLED-дисплеем Samsung M14 с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, что станет самым большим экраном в истории Apple.

Основная камера будет состоять из 48-мегапиксельного модуля, 48-мегапиксельного широкоугольного объектива и 12-мегапиксельного перископического телевика Tetraprism с 5-кратным оптическим зумом.

Внутри устройства будет установлен чип A18 Pro, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составит 4676 мАч, а поддержка проводной зарядки достигнет 25 Вт.

О беспроводной зарядке речи пока не идет. На корпусе новинки появится кнопка Capture Button.

Что же до цены, то за базовую версию смартфона на 256 ГБ Apple попросит $1199.