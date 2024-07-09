Созданы стойкие к взлому цифровые водяные знаки для изображений

Российские математики разработали алгоритм для защиты цифровых изображений, позволяющий встраивать в произвольные фотографии или рисунки незаметные для глаза человека цифровые водяные знаки, которые способны выдерживать различные попытки их удаления из защищенной интеллектуальной собственности.

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Об этом во вторник сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Мы нашли способ встраивания информации, который минимально искажает изображение, но при этом обеспечивает высокую устойчивость к типичным атакам, таким как сжатие, изменение яркости, контраста, обрезка и другие", - пояснил сотрудник кафедры информационной безопасности киберфизических систем МИЭМ НИУ ВШЭ Олег Евсютин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.



Как отмечает Евсютин и его коллега по университету Анна Мельман, созданный ими алгоритм призван решить одну из главных проблем современного интернета - рост сложности защиты авторских прав на цифровой контент. Современные технологии, в том числе нейросети, позволяют легко удалить большинство видимых водяных знаков или обрезать изображение таким образом, что они исчезнут.

Руководствуясь подобными соображениями, ученые создали алгоритм, который попиксельно анализирует структуру изображения при помощи системы машинного обучения на базе методики градиентного спуска и меняет их свойства таким образом, что каждый блок изображения размером в 8 на 8 пикселей удовлетворяет определенному математическому критерию.

Как объясняют исследователи, подобные перемены в устройстве блоков незаметны для глаза человека, однако они сохраняются при манипуляциях изображением в фоторедакторах и хорошо заметны для разработанного учеными алгоритма. Последующие опыты показали, что встроенные в изображения водяные знаки оставались заметными для программы даже после изменения яркости и контраста, а также применения различных фильтров.

Схожим образом, как предполагают ученые, можно встроить цифровые водяные знаки в другие типы контента и данных. В перспективе это позволит создать надежные системы защиты авторских прав в интернете и обеспечить безопасность и сохранность цифрового контента, подытожили исследователи.