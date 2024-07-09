На Земле зафиксировали 12 месячных температурных рекордов подряд

Каждый месяц с июня 2023 года на Земле был жарче предыдущего, в результате средняя мировая температура была на 1,64 °C выше уровня климатической стабильности. К такому выводу пришли специалисты европейской Службы климатических наблюдений "Коперник" (C3S), сообщается на сайте организации.

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По словам ученых, 12-месячная серия температурных рекордов была частично обусловлена климатическим явлением Эль-Ниньно, при котором воды в тропической восточной части Тихого океана становятся теплее обычного. Этот фактор действовал с июня 2023 по 2024 года.

"Климат продолжает нас тревожить — за последние 12 месяцев были зафиксированы рекорды, невиданные ранее, — что вызвано в первую очередь выбросами парниковых газов и феноменом Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана", — заявила заместитель директора C3S Саманта Берджесс.



Ученые считают, что глобальное потепление на 2 °C выше температур до доиндустриальной эпохи значительно увеличивает вероятность разрушительного и необратимого изменения климата. Превышение порога 1,5 °C специалисты связывают с переломными моментами, которые вызовут волны тепла, наводнения, голод и широкомасштабное разрушение экосистем.