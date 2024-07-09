Почти половина российских компаний используют ИИ для разработки ПО

Исследование State of DevOps Russia 2024 показало, что в прошлом году 33% российских компаний увеличили свои бюджеты на информационные технологии. Основные инвестиции направлялись на найм специалистов в IT и обновление программного обеспечения и лицензий. Кроме того, более половины компаний (44%) стали активнее использовать технологии искусственного интеллекта для оптимизации работы ПО и процессов DevOps.

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DevOps-специалисты внедряют алгоритмы машинного обучения для автоматизации тестирования кода, обнаружения аномалий в данных и управления конфигурациями систем. Это позволяет значительно улучшить эффективность работы, как подчеркнули 47% опрошенных участников исследования.

Облачные платформы стали ключевым инструментом для оптимизации разработки ПО и обеспечения безопасности данных. По мнению половины респондентов, облака помогают не только соответствовать требованиям по информационной безопасности, но и упрощают аудит соответствия стандартам, таким как PCI DSS или ГОСТ 57580. Например, перенос инфраструктуры в Yandex Cloud и сертификация по PCI DSS позволили TalkBank соответствовать строгим требованиям регуляторов и рынка.

Исследование было проведено Экспресс 42 при поддержке Deckhouse, Yandex Cloud, Head Hunter, AvitoTech, Т-Банк, JUG Ru Group и OTUS. Более 4000 ИТ-специалистов из российских компаний приняли участие в опросе. Основной упор исследования сделан на специалистов и руководителей, занимающихся разработкой, тестированием и эксплуатацией программного обеспечения.