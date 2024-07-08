Новый Ил-114-300: зачем России нужен этот самолет

Наверное, нет в России второго самолета с такой непростой судьбой, как Ил-114. Он родился в СССР и должен был выпускаться в Ташкенте. Однако теперь он имеет российскую прописку и по идее должен называться МиГ, так как его сборка ведется в Луховицах на РСК «МиГ». И, что самое грустное во всей этой истории, по-настоящему Ил-114 до сих пор так и не родился.

Родился, умер и снова родился

В конце восьмидесятых годов никто не мог представить, что самые перспективные на тот момент самолеты, такие как Ту-204, Ту-334, Ил-114 и Ил-96, буквально через несколько лет окажутся в полукоматозном состоянии, а многие из них фактически умрут. В их число попал Ил-114, выпуск которого на Ташкентском авиазаводе успел стартовать, но из-за развала СССР производство пришлось сначала остановить, а затем и прекратить. Новейший ближнемагистральный турбовинтовой самолет, в разработку которого было вложено много средств и которому немало времени отдал легендарный авиаконструктор Генрих Новожилов, оказался никому не нужен.

В России узаконили разбор самолетов на запчасти

Правда, если независимый Узбекистан отказался от нового самолета полностью, то в России «государственники» прекрасно понимали, что скоро придется чем-то замещать парк стремительно стареющих Ан-24, выпуск которых был прекращен еще в 1979 году. В девяностые годы нечего было и мечтать о переносе производства Ил-114 в Россию, но потом решение было принято на самом высшем уровне. И дело сдвинулось с мертвой точки. Попутно решался вопрос о модернизации самолета, получившего имя Ил-114-300.

Несмотря на то что даже модернизированный Ил-114-300 сложно назвать новейшим самолетом, для России он не менее важен, чем Superjet и МС-21. Ведь эти самолеты должны закрыть основные магистральные «ниши». И это позволит России полностью избежать зависимости от зарубежного авиапрома, то есть от «доброй» воли тех стран, которые теперь считаются недружественными. И которые вряд ли в обозримой перспективе вновь допустят свою авиатехнику на российский рынок. Так что хочется того или нет, но рассчитывать надо исключительно на собственные силы.

Надежда регионов

Ил-114-300 способен брать на борт 68 пассажиров и работать на маршрутах до 1500 километров. То есть это классический «регионал». Так как самолет имеет прямое крыло, то ему не нужны длинные взлетно-посадочные полосы, к тому же изначально в его конструкцию закладывалась «автономность». То есть он мало зависит от аэродромной инфраструктуры.

Ил-114-300 — это самолет для российской глубинки, где нецелесообразно использовать Superjet или большой МС-21. Он более простой в эксплуатации и обслуживании, более экономичен за счет использования турбовинтовых двигателей ТВ7-117СТ-01 разработки «ОДК-Климов». А для пассажиров все это важно: относительно невысокая себестоимость позволят удерживать демократичные цены на билеты.

В настоящее время сертификационные полеты проходят уже два новых борта. И можно не сомневаться, что Ил-114-300 давно мог бы летать не только в предсерийном, но и в серийном статусе, если бы не катастрофа опытного транспортного самолета Ил-112В, произошедшая 13 августа 2021 года. Этот самолет был оснащен точно такими же двигателями ТВ7-117СТ, как и Ил-114, что автоматически поставило программу испытательных полетов «на паузу».

Эта трагедия, унесшая жизни троих опытных летчиков, крайне негативно сказалась на сроках дальнейших испытаний Ил-114-300, которые пришлось «сдвигать вправо». Но не поставила крест на судьбе и без того многострадального самолета.

Альтернативы нет

Рано или поздно, но Ил-114-300 выйдет на региональные рейсы, да и двигатели ТВ7-117СТ будут доведены до ума. Тем более что семейство этих моторов предполагается использовать не только на Ил-114-300, но и в других областях. Да и альтернативы им нет. Как уже было сказано ранее, на бывших западных «партнеров» рассчитывать больше не приходится, да, честно говоря, не стоило безоглядно рассчитывать и раньше.

Вот почему у России — если она хочет оставаться авиационной державой — нет альтернативы не только двигателям, но и Ил-114-300.