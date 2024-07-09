Nothing представила беспроводные наушники с чехлом-пультом

Компания Nothing представила новые беспроводные наушники CMF Buds Pro 2, которые являются преемниками прошлогодних CMF Buds Pro и предлагают множество улучшений.

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Наушники сохранили дизайн предшественников, но теперь оснащены двойными драйверами с 11-мм динамическими и 6-мм планарными твитерами для более качественного звука.

Также добавлена поддержка кодека LDAC для высококачественной передачи аудио и адаптивное шумоподавление (ANC), которое снижает уровень шума до 50 дБ.

Одним из нововведений стал кейс, который теперь оснащен кнопкой, позволяющей регулировать громкость, принимать и завершать звонки, а также включать и выключать шумоподавление.

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В каждом наушнике установлено по три микрофона с улучшенными алгоритмами распознавания голоса и шумоподавления ветра. Также предусмотрен эффект пространственного звука для объемного звучания.

Время работы батареи составляет до 41 часа без включенного ANC и до 30 часов с включенным ANC.

CMF Buds Pro 2 доступны в темно-сером, светло-сером, оранжевом и синем (эксклюзивно для Индии) цветах. Цена начинается от $59. Продажи стартуют 12 июля на cmf.tech и Amazon.