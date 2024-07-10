В атмосфере планеты Смертриос обнаружили водяной пар

Астрономы с помощью спектрографа изучили атмосферу планеты Смертриос и обнаружили в ней признаки водяного пара. Новые данные позволят лучше понять структуру и сценарий формирования этого необычного объекта.

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Смертриос (научное название HD 149026) – горячий и богатый металлами газовый гигант, находящийся на расстоянии 248,5 световых лет от нас. Он немного меньше и в три раза легче Юпитера. Планета расположена близко к своей звезде, делая полный оборот за 2,8 земных суток. Температура на ней достигает 1693 Кельвинов (1419 градусов Цельсия).

Команда астрономов под руководством ученых из Токийского университета в Японии изучила планету с помощью просвечивающей спектроскопии. Этот метод считается одним из наиболее точных для определения состава атмосферы.

Результаты показали, что в непосредственной близости от Смертриоса присутствует вода. Наличие водяного пара показывает, что соотношение углерода и кислорода на планете должно быть меньше единицы, если атмосфера однородна и находится в химическом равновесии. Ученые намерены продолжать наблюдения и проанализировать содержание других соединений, таких как СО, сообщает arXiv.

Ранее ученые нашли экзопланету с запахом тухлых яиц. Ее атмосфера содержит сероводород.