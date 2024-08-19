Африканские слоны и скаты: о каких животных ученые ошибались?

Четкая классификация организмов на разные виды — фундамент современной биологии. Вот только критерии, по которым мы разделяем виды, бывают неожиданно гибкими. Из-за этого количество известных видов регулярно меняется и пересматривается, если для этого есть основания. Портал livescience.com рассказал о видах, насчет которых ученые ошибались.

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Манты

На протяжении сотен лет ученые считали, что все манты (род скатов) принадлежат к одному виду — Manta birostris. Однако в 2009 году появилась научная работа, которая разделила их на два самостоятельных вида: гигантская манта (Mobula birostris) и рифовая манта (Mobula alfredi). Автор работы Андреа Маршалл выделила эти виды на основе постоянных различий в их внешнем виде. Кроме того, она предполагала, что существует и третий вид — и в 2020 году ученые нашли генетические доказательства этой теории.

Рифовые рыбы

Коралловые рифы — одна из самых биологически разнообразных сред обитания на планете. Каждый кубометр пространства кем-то занят, каждый кусочек пищи кому-то нужен. Из-за напряженной конкуренции за место и ресурсы, многим видам приходится изучать новые ниши, чтобы выжить. Данный феномен называют «адаптивной радиацией», и в его результате могут появляться тысячи новых видов, многие из которых совсем не похожи друг на друга.

Но в прочих случаях ученые могут различить новые виды лишь по анализу ДНК. Научная работа, опубликованная в феврале, обнаружила, что гены маленьких рыб-бычков содержат семь разных родословных, которые могут представлять совершенно новые виды.

Африканские слоны

Африканские слоны тоже долго рассматривались как единый вид, но в 2021 году их разделили на саванных (Loxodonta Africana) и лесных (Loxodonta cyclotis) слонов. Хотя ученые ранее утверждали, что дальнейшее разделение видов может осложнить работу природохранителей, случай этих слонов — исключение. Новая генетическая информация показала, что в список видов под угрозой вымирания нужно включить больше слонов. А те, что были в нем раньше, получат дополнительную защиту.

Косатки

Косатки — хорошо известный пример видообразования в реальном времени. Нынешняя популяция вида на планете (50 000 особей) относится к одному виду, Orcinus orca, но внутри него существует как минимум 10 уникальных экотипов. Каждый из них обладает собственной внешностью, поведением и средой обитания. Некоторые специализируются на охоте на рыбу, а другие путешествуют по океану и охотятся на морских котиков. Они настолько разные, что представители разных экотипов с трудом общаются между собой и не находят партнеров из чужих групп.

Жирафы

Шведский биолог Карл Линней впервые описал жирафа в 1758 году, ни разу не видев животное своими глазами. Несмотря на это, его классификация жирафов как одного вида сохранялась на протяжении сотен лет. Только в 2016 году, при помощи новейших инструментов для генетического анализа, ученые поняли, что 120 000 жирафов, живущих на Земле, могут принадлежать к четырем разным видам. Правда, это открытие не получило широкого признания научного сообщества.