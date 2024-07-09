Исследование: вороны запоминают, как изготавливать предметы

Международный коллектив ученых исследовал когнитивные способности серых ворон. Исследование показало, что эти птицы способны изготавливать предметы в соответствии с представлением о цвете или размере ранее подкреплявшихся стимулов. Результаты научной работы опубликованы в журнале Animal Cognition, сообщает пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова.

Новокаледонские вороны (Corvus moneduloides) в естественных условиях обитания регулярно изготавливают и используют три типа орудий: прямые палочки, крючки и штыки. При этом штыки в разных популяциях этих птиц обладают специфическими особенностями, которые поддерживаются в череде поколений. Этот феномен, напоминающий культурные традиции, может быть обусловлен не только обучением путем наблюдения, но и формированием у ворон представления о том, как должно выглядеть орудие, а также способностью воспроизводить этот мысленный шаблон при его изготовлении. Недавно ученые экспериментально доказали, что новокаледонские вороны действительно способны изготавливать объекты в соответствии с некоторыми характеристиками ранее подкреплявшихся стимулов. Позднее такую же способность обнаружили у какаду Гоффина (Cacatua goffiniana), хотя, в отличие от новокаледонских ворон, эти птицы орудия в естественных условиях обитания регулярно не изготавливают.

Теперь биологи решили выяснить, способны ли серые вороны (Corvus cornix) изготавливать объекты в соответствии с характеристиками ранее подкреплявшихся стимулов. Эти птицы, как и какаду Гоффина, в естественных условиях обитания орудия регулярно не изготавливают. Однако они отличаются высоким уровнем развития мозга и когнитивных способностей.

Трех серых ворон ученые вначале обучили помещать небольшие куски бумаги в щель в экране. За каждый помещенный в щель кусок они получали личинку мучного хрущака. На следующем этапе эксперимента биологи выясняли, могут ли птицы сами отрывать куски, которые можно поместить в щель, если им предоставить лист бумаги формата А4. Все три вороны начали отрывать куски и помещать их в щель без дополнительного обучения.

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Далее птиц обучили из четырех синих и четырех желтых кусков бумаги выбирать только синие. В последующем тесте ученые выясняли, куски бумаги какого цвета будут отрывать вороны. Биологи давали воронам два листа формата А5 тех же цветов. Для предотвращения обучения в этом и в последующих тестах вороны получали корм только в половине тестовых проб и вне зависимости от того, какой кусок они поместили в щель. Тем не менее вороны отрывали куски именно от синего листа.

Затем птиц обучили из четырех больших и четырех маленьких прямоугольников выбирать и помещать в щель только прямоугольники определенного размера. В тесте им предоставили лист бумаги формата А4. После того как вороны оторвали не менее 24 кусков, их обучили выбирать куски другого размера и вновь провели тест с большим листом. У всех трех ворон площади кусков, изготовленных после обучения выбору больших или маленьких кусков, достоверно различались.

«Таким образом, не только новокаледонские вороны и какаду Гоффина, но и серые вороны способны учитывать при изготовлении объектов некоторые характеристики ранее подкреплявшихся стимулов. Это указывает на то, что оперировать представлениями при изготовлении объектов способны не только те птицы, у которых изготовление орудий входит в видоспецифический репертуар поведения, но и другие животные, обладающие высоким уровнем развития мозга и когнитивных способностей», — рассказала Анна Смирнова, ведущий научный сотрудник кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.



Используемый в данном исследовании подход может быть применен для исследования когнитивных способностей как других видов животных, так и детей дошкольного возраста.