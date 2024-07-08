Расшифрованы таинственные клинописные тексты Калашмы

Лингвисты успешно завершили работу с текстами, обнаруженными в Турции на клинописных табличках возрастом около 3000 лет. Оказалось, что тексты были написаны на утраченном анатолийском языке, теперь известном под названием "Калашма".

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Клинописные таблички с надписью на неизвестном языке были обнаружены в 2023 году при раскопках в местечке Богазкей-Хаттуса в Турции, сообщает Arkeonews. Язык был назван "Калашма", расшифровать с ходу его не удалось.

На работу у лингвистов ушел почти год. Они пришли к выводу, что недавно обнаруженные тексты были написаны на языке анатолийско-индоевропейской языковой семьи.

Они были созданы во времена и на территории Хеттской империи, столицей которой был город Хаттуса. Основная часть этого царства располагалась на территории современной центральной Анатолии в Турции. Это была одной из самых могущественных империй своего времени, существовавшая в период с 1650 по 1200 годы до нашей эры.

Таблички доказывают, что Хеттская империя была многонациональным и многоязычным государством. Так, один из текстов оказался ритуальным, магическим. В нем упоминается земля Калашма, а язык, на котором он написан, называется языком Калашмы. Судя по всему, это была историческая область на северо-западе Хеттской империи.

Всего в Хаттусе было найдено и расшифровано 174 таблички, в том числе написанные и на других языках. Язык калашма оказался похожим на лувийский язык, на котором говорили лувийцы, проживавшие в южной Анатолии. О лувийцах, кстати, тоже мало что известно.

Тексты Калашмы содержат повествования о повседневной жизни и праздниках. По словам руководителя раскопок в Хаттусе профессора Андреаса Шахнера, в табличках Калашмы не использовался ранее неизвестный науке алфавит, что облегчило работу по расшифровке.

Для письма использовалась клинопись, хорошо известная хеттам и заимствованная из Месопотамии. Тем не менее, обнаружение еще одного, ранее неизвестного языка в древних архивах Хаттусы удивило ученых, хоть и не стало для них полной неожиданностью.