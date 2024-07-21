Дельфины грабители и морское такси: самые странные истории из мира животных

Царство животных не перестает удивлять ученых неожиданными открытиями и сюрпризами. Портал listverse.com поделился самыми странными и необычными историями из мира горилл, осьминогов и многих других.

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Лекарство от артрита для горилл

От артрита страдают не только люди: это заболевание также затрагивает множество животных, в том числе горилл. Проблема в том, что его нельзя излечить — «лекарства» как такового просто не существует. Когда хрящевая ткань начинает изнашиваться, провести «ремонт» повреждений не получится. Поэтому, когда сотрудники Будапештского зоопарка заметили, что одна из горилл начала хромать на левую ногу, они думали, что все потеряно.

Но международная команда ученых нашла выход. Группа Stem CellX, которая занимается исследованием стволовых клеток, нашла способ обратить последствия артрита. В 2023 году специалисты успешно вылечили пострадавшую гориллу, пересадив ей стволовые клетки, взятые из жировых тканей молодой особи.

Сборище осьминогов у спящего вулкана

Раннее в 2024 году ученые наблюдали за любопытным феноменом. Огромные скопления осьминогов почему-то собрались у подводного геотермального источника. Хотя специалисты насчитали 6 000 особей, они изучили только часть территории: в реальности их количество может составлять до 20 000.

По мнению ученых, осьминогов привлекли теплые воды источника. Помимо этого, массовое сборище животных бросает вызов устоявшимся представлениям о том, что осьминоги предпочитают жить в одиночестве.

Австралийские дельфины совершили ограбление

Ученые в Австралии запечатлели уникальный момент — дельфины смогли «ограбить» рыболовные сети ради лакомства. Криминальные разумы подводного мира смогли распотрошить своими рылами сетчатые ловушки в заливе Кумбана, чтобы достать из них мертвую рыбу. История смешная, но она лишний раз подчеркивает, что дельфины обладают отличной способностью к решению проблем.

Поездки на морских свиньях

Сотрудники Исследовательского института Аквариума Монтерей-Бей сделали интересное открытие. Они заметили, что молодые камчатские крабы используют морских свиней как своего рода подводное «такси» и катаются на них, чтобы скрываться от хищников. Причем сами морские свиньи не обращают внимания на попутчиков. Исследователи изучили примерно 2 600 особей в акватории Калифорнии, и почти четверть из них перевозила крабов.

Доисторический червь-хищник из Гренландии

Команда ученых из Южной Кореи обнаружила следы существования гигантского хищного червя, который терроризировал древние моря. Гренландский вид, названный Timorebestia koprii, достигал примерно 30 сантиметров в длину. По нынешним меркам это звучит не слишком впечатляюще, но по стандартам доисторических времен он был настоящим титаном. Судя по ископаемым останкам, этот червь использовал массивные челюсти, чтобы пожирать глубоководную добычу и взбираться по пищевой цепи.

Люди и птицы совместно охотятся за медом

В Мозамбике люди гармонично сосуществуют с птицами. Если точнее, с видом под названием большой медоуказчик, который помогает местным жителям находить пчелиные ульи. Охотники из племени Яо собирают мед и вскрывают ульи, а медоуказчики лакомятся воском и личинками. Исследования показывают, что между птицами и членами племени сформировалась уникальная связь. Медоуказчики даже научились распознавать сигналы аборигенов.