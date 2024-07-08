Опубликовано шпионское фото нового складного смартфона Honor

Предстоящий анонс самого тонкого в мире складного смартфона Honor Magic V3 вызывает большой интерес. За неделю до официального представления, запланированного на 12 июля, в сети появились качественные фотографии устройства. Об этом сообщает издание GSMArena.

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По снимкам видно, что дизайн Honor Magic V3 будет отличаться от его предшественника Magic V2, но будет похож на модель Magic 6. Отмечается наличие перископной камеры и различных цветовых решений.

Несмотря на то, что толщина корпуса трудно определить по фотографиям, она, скорее всего, будет незначительно меньше, чем у текущего лидера – Magic V2, имеющего толщину 9,9 мм. В качестве ключевых характеристик новой модели ожидаются процессор Snapdragon 8 Gen 3, минимум 16 ГБ оперативной памяти, 50-мегапиксельная основная камера и аккумулятор емкостью не менее 5000 мАч.

Honor Magic V2 был представлен в июле 2023 года. В Европе новинка продавалась по цене от €2000 (примерно 191 тыс. руб. по курсу на 8 июля 2024 года).