Опубликовано шпионское фото нового складного смартфона Honor

В сети появились шпионские фотографии нового складного смартфона Honor
Предстоящий анонс самого тонкого в мире складного смартфона Honor Magic V3 вызывает большой интерес. За неделю до официального представления, запланированного на 12 июля, в сети появились качественные фотографии устройства. Об этом сообщает издание GSMArena.
По снимкам видно, что дизайн Honor Magic V3 будет отличаться от его предшественника Magic V2, но будет похож на модель Magic 6. Отмечается наличие перископной камеры и различных цветовых решений.
Несмотря на то, что толщина корпуса трудно определить по фотографиям, она, скорее всего, будет незначительно меньше, чем у текущего лидера – Magic V2, имеющего толщину 9,9 мм. В качестве ключевых характеристик новой модели ожидаются процессор Snapdragon 8 Gen 3, минимум 16 ГБ оперативной памяти, 50-мегапиксельная основная камера и аккумулятор емкостью не менее 5000 мАч.
Honor Magic V2 был представлен в июле 2023 года. В Европе новинка продавалась по цене от €2000 (примерно 191 тыс. руб. по курсу на 8 июля 2024 года).