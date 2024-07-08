В России выросли продажи отечественных мониторов

В первые три месяца 2024 года доля продаж российских мониторов на отечественном рынке достигла 10% от общего числа — об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитику дистрибутора электроники OCS.

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В 2022 году, например, этот показатель не превышал даже 1% — теперь же каждый десятый монитор произведён в России. Всего с января по март этого года было реализовано 873 тыс. устройств.

Лидерами стали «Бештау», «Гравитон», Aquarius, Delta Computers и LightCom. Особенно часто российские модели покупают корпоративные заказчики: крупные компании из сферы энергетики, строительства и сферы ЖКХ.

Специалисты связывают высокий спрос с увеличением производственных мощностей в РФ и желанием перейти на более высокие диагонали — с рынка вытесняются 22-дюймовые устройства, а российские новинки на 24 и 27 дюймов позволяют обновить свою технику.