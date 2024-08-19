Мышиные бомбы и мины-колеса: самое странное оружие Второй мировой

Вторая мировая во многом была «войной технологий», потому что каждая сторона конфликта активно искала новые способы получить преимущество над противником. Но не все эксперименты закончились удачно. Портал history.com рассказал о самом странном оружии того времени.

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Мышиные бомбы

В начале 1942 года американский стоматолог Литл С. Адамс отправил в Белый дом письмо с предложением по поводу оружия, которое, по его мнению, могло помочь против Японии. Добрый доктор предложил армии прикреплять взрывные устройства к летучим мышам, после чего сбрасывать их с самолетов. По словам Адамса, на идею его вдохновила поездка в Карлсбадские пещеры в Нью-Мексико.

Из тысяч непрошенных советов от гражданских, отправленных президенту Рузвельту, каким-то образом именно это письмо прошло отбор и попало на стол к военным. Армия и флот потратили миллионы долларов и поймали тысячи летучих мышей, чтобы попытаться претворить мышиные бомбы в жизнь. Проект наконец отменили в 1944 году.

Windkanone

Windkanone, или «ветряная пушка», была одним из «чудо-орудий» германского министерства пропаганды, наравне с ракетами V1 и V2. По задумке инженеров пушка должна была стать средством противовоздушной обороны, которое не использовало боеприпасы. Оно сбивало бы цели при помощи сгустков сжатого воздуха. Правда, на практике пределом возможностей Windkanone были выстрелы по деревянной доске на расстоянии 200 метров.

Проект «Хабаккук»

На первых порах войны германские подлодки терроризировали северную часть Атлантики, атакуя британский флот и гражданские корабли. Особенно уязвимой зоной была т.н. «среднеатлантическая брешь» — регион, который находился слишком далеко от американских и британских берегов для авиационных патрулей.

Из-за этого военные думали над постройкой большого авианосца, но Британии не хватало стали и других ресурсов. Поэтому биолог Джордж Пайк предложил армии собрать корабль из экспериментального материала — смеси льда и древесной целлюлозы. «Хабаккук» должен был стать настоящим гигантом, достаточно прочным, чтобы не обращать внимания на торпеды. Но к моменту, когда 1000-тонную модель построили и испытали в Канаде, патрульные самолеты получили объемные топливные баки, и проблема отпала сама собой.

Крысиные бомбы

Шпионские гаджеты, созданные Управлением специальных операций Великобритании, были реальным источником вдохновения для вымышленной экипировки Джеймса Бонда. Организация наловчилась прятать взрывчатку в самых разных объектах: от винных бутылок до резных украшений и даже мертвых крыс.

Сотрудники управления раздобыли 100 мертвых крыс под предлогом лабораторного эксперимента. После этого они начинили трупы грызунов пластиковой взрывчаткой и отправили их агентам в оккупированной Франции; те должны были подкинуть крысиные бомбы к бойлерам на заводах и поездах. Идея была в том, что вражеские солдаты подбирали бы замаскированные бомбы и сами бросали их в бойлеры.

На практике же мы так и не узнали, сработала бы затея или нет. Германия перехватила груз мертвых крыс и отправила его в военные школы, предупредив кадетов о возможной взрывчатке. Хотя по мнению британцев эксперимент был удачным, т.к. он создал панику по поводу «крысиных бомб», которых, на самом деле, не было.

«Панджандрум»

Перед высадкой в Нормандии войска Союзников рассматривали всевозможные способы прорвать оборону Атлантической стены. Часть из них оказалась эффективной, но «Панджандрум» стал провальным экспериментом. По сути, это орудие представляло собой передвижную мину — оно было железным колесом на ракетном двигателе, которое, по задумке, быстро доезжало до укреплений и взрывалось. Проблема в том, что, после запуска, траекторией «Панджандрума» было почти невозможно управлять. Из-за этого колесо смерти так и не выехало на берег Нормандии.