Названы последствия замедления «конвейера течений» в Мировом океане

Американские климатологи выяснили, что дальнейшее замедление глобального "конвейера течений" приведет к переменам в балансе соединений железа в толще вод Мирового океана, в результате чего те начнут поглощать значительно меньше углекислого газа, чем они делали в прошлом.

Это ускорит накопление СО2 в атмосфере, сообщила в понедельник пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

"Проведенные нами расчеты показывают, что мы не можем рассчитывать на то, что Мировой океан будет продолжать поглощать значительную часть выбросов СО2 и хранить в глубинных прослойках воды. Нам необходимо начать быстро сокращать выбросы парниковых газов уже сейчас, а не надеяться на то, что у нас есть дополнительное время на борьбу с изменением климата благодаря наличию этих природных процессов", - заявил научный сотрудник MIT Джонатан Лодердейл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.



Ученые пришли к такому выводу, анализируя то, как замедление глобального "конвейера течений" в Мировом океане будет влиять на жизнедеятельность фитопланктона и баланс нутриентов и углерода в гидросфере. Для получения подобных сведений исследователи составили компьютерную модель Мирового океана, которая учитывала то, как скорость движения воды между толщами и поверхностью океана влияет на доступность различных нутриентов.

Проведенные при ее помощи расчеты указали на то, что замедление движения течений приведет к серьезным переменам в характере циркуляции соединений железа в толще Мирового океана. Эти вещества, как отмечают ученые, играют важную роль в росте фитопланктона, и при этом их концентрация сильным образом зависит и от численности фотосинтезирующих микроорганизмов, чьи клетки выделяют молекулы, повышающие биодоступность железа.

Замедление круговорота воды в Мировом океане, как обнаружили климатологи, ведет к снижению количества доступных для фитопланктона соединений железа в верхних прослойках океана. Это, в свою очередь, снижает уровень активности фотосинтезирующих организмов и приводит к тому, что они начинают поглощать меньше СО2 и выделять меньше молекул, взаимодействующих с ионами железа. В результате этого возникает цепная реакция, которая ведет к тому, что Мировой океан начинает поглощать значительно меньше углекислого газа, чем он делал в прошлом.

"Некоторые климатические модели указывают на то, что скорость круговорота воды в океане снизится примерно на 30% в результате таяния полярных ледников. Столь сильное замедление не только замедлит поглощение антропогенных выбросов СО2 водами Мирового океана, но и также может привести к тому, что поднимающиеся глубинные воды будут не поглощать, а выбрасывать СО2 в атмосферу. Это дополнительно ускорит глобальное потепление", - заключил Лодердейл.



О "конвейере течений"

Ученые называют "конвейером течений" огромную замкнутую систему течений, охватывающую весь Атлантический океан и играющую ключевую роль в обмене водой между его поверхностью и глубинными слоями. В последние годы океанологи и климатологи начали опасаться, что замедление движения этого "конвейера" течений в результате глобального потепления приведет к радикальным переменам в переносе тепла и воды в Мировом океане.