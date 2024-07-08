Что показывает Роскосмос на «Иннопроме-2024»

В состав экспозиции "Роскосмоса" на Международной промышленной выставке Иннопром-2024 в Екатеринбурге вошли шесть организаций госкорпорации: Корпорация МИТ, РКК "Энергия", РЕШЕТНЁВ, Златмаш, НИИМаш и ОКБ "Факел".

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Предприятия представлены более 20 образцами: это, подчеркивают специалисты, как производимая и перспективная ракетно-космическая техника, так и широкий ассортимент гражданской продукции.

Как рассказали в "Роскосмосе", корпорация МИТ презентует макеты пусковой установки ракетно-космического комплекса "Старт-1М" и ее стартовой площадки. По программе диверсификации демонстрируется также макет отечественного флота гидравлического разрыва нефтяного пласта. Выпуск его первого серийного образца запланирован на 2025 год.

Железногорское предприятие "РЕШЕТНЁВ" из гражданских разработок впервые покажет посетителям Иннопрома мобильный комплекс лучевой терапии онкологических заболеваний на основе отечественной технологии малогабаритного бетатрона.

© Роскосмос

РКК "Энергия" демонстрирует макет Российской орбитальной станции, а также макет коммерческого модуля РОС. Напомним: в начале июля глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции. Подписи под документом также поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации. График включает в себя не только работы по проектированию и изготовлению модулей станции, но и обеспечению летных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения, создание ракет-носителей и объектов наземной космической инфраструктуры, работы научных институтов отрасли по сопровождению проекта.

Развертывание станции планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году.

Калининградское ОКБ "Факел" представит макеты стационарных плазменных двигателей и термокаталического двигателя. НИИМаш показывает макеты ракетных двигателей малой тяги, а также электромагнитный клапан, высокопрочный баллон из композиционных материалов. Златмаш привез на Урал образцы гражданской продукции: алюминиевые профили Златпроф, применяемые в строительстве, радиаторы отопления для обогрева помещений, а также напольные и стационарные электрические плиты для приготовления пищи.

Представители "Роскосмоса" примут участие в деловой программе выставки. Главной темой для обсуждения в этом году организаторы заявляют "Технологическое партнерство: формируя образ будущего". Усть-Катавский вагоностроительный завод и ОКБ "Факел" примут участие также в коллективных стендах Челябинской и Калининградской области. На стенде УКВЗ будет работать VR-симулятор концепта кабины современного трамвая, а также новая модель низкопольного трамвая "Кастор" в масштабе 1:32.