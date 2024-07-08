На что влияет скорость вращения ядра Земли

Ядро Земли изучают с 1936 года, и с тех пор нет единого мнения насчет его влияния на поверхность планеты. Отмечается, что скорость и направление его движения отзывается на поверхности землетрясениями и цунами.

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В эфире американского телеканала CNN заявили, что ядро Земли замедлилось настолько, что теперь движется назад. Ученый пояснил, что в центре планеты находится твердый металлический шар, который крутится вокруг своей оси и чье вращение никак не связано с вращением Земли.

Это ядро было открыто в 1936 году и с тех пор активно изучается и становится предметом жарких споров между исследователями. В последнее время появляется все больше сведений о его замедлении, но изучать его непосредственно нет никакой возможности, и все данные о его влиянии на поверхность планеты косвенные.

Тем не менее, в 2023 году была разработана модель, согласно которой движение ядра регулярно замедляется и ускоряется, а его скорость влияет на возникновение цунами и землетрясений. Можно ожидать, что скорость его движения вновь вырастет уже через 10 лет.

А вот остановка вращения Земли может привести к разрушительным цунами и землетрясениям, которые будут наиболее масштабными в районе экватора. Если планета полностью остановится, то она потеряет магнитное поле, и все живые существа погибнут от радиации.