В древнеримской канализации нашли мраморную статую бога Гермеса

Болгарские археологи обнаружили в древнеримской канализации хорошо сохранившуюся мраморную статую. Предположительно, она изображала бога Гермеса.

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Двухметровую статую нашли во время раскопок древнего города Гераклея Синтика на юго-западе Болгарии. Он был разрушен во время сильного землетрясения в 425 году. По словам специалистов, статую намеренно поместили в канализацию и присыпали землей, что спасло ее от повреждений.

Голова статуи сохранилась целой, но руки оказались сломаны в нескольких местах. Археологи предположили, что изделие является римской копией греческого оригинала.

Гераклея Синтика была основана царем Филиппом II Македонским между 356 и 339 годами до нашей эры. Это был процветающий город, но после землетрясения пришел в упадок и был заброшен в 500 году.

Ученые отметили, что после принятия христианства все языческое в Римской империи оказалось под запретом. Но люди, очевидно, продолжали заботиться о старых божествах, сообщает Archaeologia Bulgarica.

Ранее сообщалось, что в римской гробнице нашли древнейшее жидкое вино. Его датировали первой половиной I века нашей эры.