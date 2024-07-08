Telegram оштрафовали на 3 млн рублей

Таганский суд города Москвы оштрафовал мессенджер Telrgram на три миллиона рублей. Причиной тому стал отказ сервиса удалить информацию об антиправительственных акциях. Ura.Ru

В материалах дела говорилось, что Роскомнадзор выявил в нескольких Telegram-каналах недостоверную информацию о российских ВС. RT на русском

Ведомство направило в Telegram предостережение с требованием удалить эти посты, однако требование было проигнорировано. После этого в отношении мессенджера был составлен протокол об административном правонарушении. ТАСС