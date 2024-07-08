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Telegram оштрафовали в России

Таганский суд города Москвы оштрафовал мессенджер Telrgram на три миллиона рублей. Причиной тому стал отказ сервиса удалить информацию об антиправительственных акциях. Ura.Ru

В материалах дела говорилось, что Роскомнадзор выявил в нескольких Telegram-каналах недостоверную информацию о российских ВС. RT на русском

Ведомство направило в Telegram предостережение с требованием удалить эти посты, однако требование было проигнорировано. После этого в отношении мессенджера был составлен протокол об административном правонарушении. ТАСС

Telegram оштрафовали на 3 млн рублей
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