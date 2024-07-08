Ученые рассказали, зачем кошки мяукают на человека

Мяуканье и активное издавание звуков несвойственно кошкам, живущим в диких условиях. Такое поведение они выработали в результате длительного сожительства бок о бок с человеком.

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До того, как человек приручил кошку, они жили обособленно и вели в основном ночной и хищный образ жизни. Большинство издаваемых кошками звуков были направлены в адрес ее котят.

Впоследствии уже человек стал выполнять для кошек роль матери и опекуна. Ученые отметили, что прирученные животные в течение нескольких поколений значительно меняют свое поведение.

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Еще в 1950-е годы советский учёный Дмитрий Беляев экспериментировал с разведением неагрессивных лисиц и оказалось, что со временем они стали более послушными и спокойными. Точно так же и кошки подстроились под человека, начав активно мурлыкать и мяукать. Мяукающие звуки воспринимаются человеком как сигнал бедствия, и в большинстве случаев они говорят о том, что животное пора кормить.