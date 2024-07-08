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Гигафабрика Илона Маска получит суперкомпьютеры для ИИ

Гигафабрика Tesla в Техасе, принадлежащая Илону Маску, станет домом для современный ИИ-суперкомпьютеров. Используя технологию жидкостного охлаждения Supermicro, кластер Tesla, наряду с суперкомпьютером xAI, будет содержать в общей сложности 350 000 графических процессоров Nvidia.

Гигафабрика Илона Маска получит суперкомпьютеры для ИИ
© Ferra.ru

Гендиректор Supermicro Чарльз Лян выразил энтузиазм по поводу того, что Маск использует их решение для жидкостного охлаждения, подчеркнув его потенциал для значительного снижения энергопотребления в центрах обработки данных с искусственным интеллектом.

Маск рассказал о предстоящей мощности объекта в 130 мегаватт с планами расширения до 500 МВт. Кластер Tesla предназначен для расширения возможностей функции полного автопилота Tesla, а суперкомпьютер xAI поддерживает GrokAI, ИИ-чатбот для подписчиков X Premium.

Оба суперкомпьютера должны быть запущены в течение нескольких месяцев.

Наука и техника
Илон Маск