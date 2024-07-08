Ростех начал разработку гибридных двигателей для аэротакси

В России началась разработка гибридных авиадвигателей для транспортных беспилотных летательных аппаратов и аэротакси, сообщил Ростех.

Разработкой занимается Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех), сообщили в госкорпорации, передает ТАСС.

Расчетная мощность силовой установки должна составить до 1,5 МВт, двигатели создаются для транспортных беспилотников, аэротакси и самолетов вертикального и сверхскоростного взлета и посадки.

«В основу перспективных разработок ляжет гибридная силовая установка (ГСУ) с заложенной мощностью 500 кВт, созданная петербургским предприятием ОДК-Климов на основе нового авиационного двигателя ВК-650В», – добавили в Ростехе.



Силовой агрегат представляет собой газотурбинный и электрические двигатели, электрогенератор, аккумуляторы и силовую электронику.

В ноябре 2022 года российская компания Hover, разработавшая беспилотное аэротакси, начала сертификацию своей разработки в качестве гражданского воздушного судна.