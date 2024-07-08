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Названа возможная причина сбоя в работе WhatsApp

Профильные ведомства замедляют работу WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской) в Дагестане из-за того, что администрация мессенджера игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях. Об этом сообщил источник. ТАСС

Источник подчеркнул, что ограничение работы WhatsApp связано с противодействием терроризму. Lenta.ru

Ранее стало известно, что в работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки у мессенджера пожаловались жители Краснодарского края, Дагестана, Москвы и нескольких областей. Москва24

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