Профильные ведомства замедляют работу WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской) в Дагестане из-за того, что администрация мессенджера игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях. Об этом сообщил источник. ТАСС

Источник подчеркнул, что ограничение работы WhatsApp связано с противодействием терроризму. Lenta.ru

Ранее стало известно, что в работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки у мессенджера пожаловались жители Краснодарского края, Дагестана, Москвы и нескольких областей. Москва24