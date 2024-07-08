Сбой в работе мессенджера WhatsApp в Дагестане объяснили. По данным ТАСС, ее замедляют профильные ведомства.

Источник сообщил агентству, что ограничение работы WhatsApp связано с противодействием терроризму. Сообщается, что мессенджер игнорирует требование не распространять призывы к участию в акциях экстремистов.

Ранее стало известно, что в работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки в работе мессенджера пожаловались жители Краснодарского края, Дагестана, Москвы и нескольких областей.

23 июня сообщалось, что в Дагестане произошла серия терактов. В Дербенте террористы напали на синагогу и православный храм, а в Махачкале — открыли стрельбу по посту ДПС. Позднее стало известно, что среди нападавших оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль.