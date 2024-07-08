Завершены испытания доводочных двигателей для «Ангары-А5М»

Испытания доводочных двигателей РД-191М, предназначенных для ракеты-носителя "Ангара-А5М, завершены, сообщили в Роскосмосе.

"Завершены испытания доводочных двигателей РД-191М. Однокамерный жидкостный двигатель предназначен для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5М" космического ракетного комплекса "Амур", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.



Двигатель РД-191М работает на керосине и жидком кислороде, от "базового" РД-191 он отличается по уровню тяги, который форсируется на 10%. В дальнейшем это позволит отправлять грузы для Российской орбитальной станции (РОС).