Маск назвал сроки пятого полета Starship

Илон Маск, отвечая в соцсети Х на вопросы о будущем космических миссий с участием транспортной системы Starship, назвал примерную дату пятого тестового полёта.

По словам Маска, это произойдёт «через 4 недели».

«Пятый полёт через 4 недели», — заявил Маск в пятницу, 5 июля.



Можно предположить, что полёт состоится в начале августа.

Четвёртый полёт был проведён SpaceX 6 июня и прошёл по плану. Как и задумывали инженеры, система штатно и вовремя разделилась на ракету-носитель, или первую ступень Super Heavy, и космический корабль Ship — вторую ступень. Обе составляющие системы приводнились в Мексиканском заливе.

Все запуски Straship осуществлялись с площадки SpaceX Starbase в Южном Техасе, недалеко от города Браунсвилл.