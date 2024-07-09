Названы риски внедрения системы поиска людей с помощью Wi-Fi

Система поиска людей с помощью сети Wi-Fi поможет в спасении людей и обнаружении преступников. Но пользу она принесет, только если будет применяться в правовом поле, отметил преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Максим Залилов. Есть угроза, что разработку применят мошенники для незаконной слежки за людьми, предупредил он в беседе с RuNews24.

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Напомним, систему поиска людей внутри помещений с точностью до 5-7 метров через Wi-Fi разработали ученые СибГУТИ. Отмечается, что ее смогут использовать для поисковых работ внутри зданий, шахт и подземных помещений, родительского контроля школьников. Залилов подчеркнул, что зачастую новые технологии быстрее осваивают мошенники.

«Нельзя исключать, что поиск людей при помощи Wi-Fi будет использован, например, для незаконной слежки. Либо попыток запугивания жертв телефонными и интернет-хулиганами», — отметил он.



По мнению эксперта, при внедрении технологии важно предусмотреть защиту людей со стороны как разработчиков, так и государства.

Ученые до этого протестировали систему в одной из школ Новосибирска, сейчас отрабатывается алгоритм трекинга, который позволит определять направление движения объекта.