Microsoft готовит еще больше ИИ-функций для Windows 11

Microsoft порадует нас новой волной ИИ-функций для Windows 11, которые будут работать на локальном уровне на устройствах Copilot+.

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Эти компьютеры могут выполнять ИИ-задачи благодаря комбинации CPU, GPU и NPU. Microsoft опубликовала новый документ поддержки, разъясняющий возможности ИИ для сторонних приложений.

Copilot+ PCs позволяют интегрировать ИИ не только на уровне веб-ответов. Разработчики могут использовать мощные локальные ИИ-API, такие как Phi Sillica для генерации текста, OCR для распознавания текста и DALL-E для генерации изображений.

Эти возможности могут значительно улучшить производительность и функциональность Windows-приложений.

Новые ИИ-функции включают локальные и облачные API, примеры кода и объяснения по их использованию.

DirectML позволяет разгружать задачи машинного обучения на GPU для повышения производительности приложений и игр.

Помимо этого, Microsoft подчеркивает важность прозрачности в сборе данных, безопасности и конфиденциальности, предлагая пользователям контроль над своими данными.

С обновлением 24H2 для Copilot+ PCs появятся эксклюзивные ИИ-функции, включая функцию Recall, ранее удаленную из-за проблем с конфиденциальностью.